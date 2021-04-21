Каролина Плишкова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте

Каролина Плишкова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла во второй раунд теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.