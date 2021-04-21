Каролина Плишкова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла во второй раунд теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла во второй раунд теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
Плишкова, посеянная под шестым номером, в первом круге победила немку Тамару Корпач со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут игрового времени.
Следующей соперницей Плишковой станет победительница матча между латвийкой Еленой Остапенко и швейцаркой Штефани Фёгеле.