Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

В матче второго круга Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Джокович дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и воспользовался единственным шансом взять подачу соперника.