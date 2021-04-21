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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия).

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Источник: AP 2020

В матче второго круга Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Джокович дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и воспользовался единственным шансом взять подачу соперника.

За выход в полуфинал четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде Джокович сыграет с соотечественником, восьмым сеяным Миомиром Кецмановичем, который в матче второго круга нанёс поражение французу Артуру Риндеркнеху со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

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