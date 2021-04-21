Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне (Испания).
В матче второго раунда соревнований первый сеяный Надаль нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, получившему
Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6
Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Барселоне составляет € 1 565 480.