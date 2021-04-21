Надаль одержал волевую победу над Ивашко во втором круге турнира в Барселоне

Надаль один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Ивашко подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Надаль сыграет с победителем матча второго круга между японцем Кеем Нисикори и 13-м сеяным чилийцем Кристьяном Гариным.