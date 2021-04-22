Александрова пробилась в ¼ финала теннисного турнира в Штутгарте
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла в ¼ финала теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова вышла в ¼ финала теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 450 тысяч евро.
Александрова в матче второго круга обыграла восьмую ракетку соревнований швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
За выход в полуфинал турнира Александрова поспорит со второй сеяной румынкой Симоной Халеп.