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16:04 (мск), источник: ТАСС

Рублев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Барселоне

ТАСС, 23 апреля. Россиянин Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой 19-летнего итальянца со счетом 6:2, 7:6 (8:6). Рублев был посеян на турнире под третьим номером, Синнер — под 11-м. В полуфинале итальянский теннисист, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (2-й номер посева) и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (10).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP, в его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на Открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Турнир в Барселоне проходит с 1953 года, соревнования проводятся на грунте. Турнир завершится 25 апреля, его призовой фонд составляет более €1,5 млн.

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