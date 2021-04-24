Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте

В сегодняшнем полуфинале белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, уверенно победила третью ракетку планеты румынку Симону Халеп — 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут. Арина Соболенко провела эту игру очень мощно, не оставив сопернице ни единого шанса на успех. Белоруска четыре раза подавала «на вылет» и допустила всего одну двойную ошибку.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай (40) — 6:2, 6:2, потом была сильнее немки Анны-Лены Фридзам (125) — 6:4, 6:2, а в четвертьфинале одлелала в трехсетовом поединке эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (27) — 7:5, 4:6, 6:1.

В другом полуфинале лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной, которая занимает пятое место в рейтинге WTA — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Решающий матч турнира на грунтовых кортах Штутгарта между Ариной Соболенко и Эшли Барти состоится 25 апреля. Ранее они встречались между собой шесть раз и одержали по три виктории.