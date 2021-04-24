Карацев обыграл Джоковича и вышел в финал теннисного турнира в Белграде

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером.

Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу. Тогда спортсмены провели первую встречу друг с другом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), три раза Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018), пять — Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), один — Открытый чемпионат Франции (2016).

Финальный матч пройдет 25 апреля. Карацев сыграет с победителем противостояния между японцем Даниэлем Таро и итальянцем Маттео Берреттини, посеянным на турнире под вторым номером.