Карацев поделился эмоциями после победы над Джоковичем

Карацев, посеянный на турнире под третьим номером, победил Джоковича в полуфинале турнира в Белграде со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался почти три с половиной часа.
«Определенно, это самая важная победа в карьере, он номер один в мире, — сказал Карацев, которого цитирует официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). — Я действительно счастлив, я полностью выложился на корте. Матч был долгим. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением».
«Я вышел на корт, чтобы выиграть. Я верил в себя и сказал себе, что буду биться за каждый мяч, несмотря ни на что, — добавил 27-летний россиянин, занимающий 28-е место в рейтинге АТР. — Я старался придерживаться стратегии, о которой мы говорили с тренером. Нужно бороться за каждый мяч, это стало ключом к успеху».
По словам Карацева, «чтобы победить Джоковича, необходимо играть на 200%, это все равно что играть со стеной». «Еще он провел несколько хороших ударов. Он просто так не отдает ни одного очка. Он всегда заставляет тебя играть, нельзя расслабляться, потому что, как только ты пропустишь пару ударов, он быстро берет свое. Вот так я проиграл второй сет», — сказал российский теннисист.