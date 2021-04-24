Карацев поделился эмоциями после победы над Джоковичем

Карацев, посеянный на турнире под третьим номером, победил Джоковича в полуфинале турнира в Белграде со счетом 7:5, 4:6, 6:4. Матч продолжался почти три с половиной часа.

«Определенно, это самая важная победа в карьере, он номер один в мире, — сказал Карацев, которого цитирует официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). — Я действительно счастлив, я полностью выложился на корте. Матч был долгим. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением».

«Я вышел на корт, чтобы выиграть. Я верил в себя и сказал себе, что буду биться за каждый мяч, несмотря ни на что, — добавил 27-летний россиянин, занимающий 28-е место в рейтинге АТР. — Я старался придерживаться стратегии, о которой мы говорили с тренером. Нужно бороться за каждый мяч, это стало ключом к успеху».