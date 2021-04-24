Джокович объяснил поражение от Карацева: Я чувствовал себя плохо, у меня кружилась голова. Но Аслан играл отменно

«Я недоволен своей игрой в целом, но меня устроило то, как я боролся. Карацев играл великолепно и действовал очень смело, когда у меня появлялись шансы. Это принесло результат. Такие поражения очень болезненны, но я рад, что моему сыну понравилось. Думаю, это первая игра, которую он посмотрел целиком. В третьем сете я чувствовал себя плохо, у меня кружилась голова. Но Аслан играл отменно», — цитирует Джоковича Sport Klub.