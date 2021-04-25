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00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определился соперник Карацева по финалу турнира в Белграде

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Аслан Карацев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини в финале теннисного турнира в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.

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Источник: AP 2020

Беррттини, посеянный под вторым номером, в полуфинальном матче победил японца Таро Даниэля (lucky loser) со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Карацев, получивший третий номер посева, ранее в своем полуфинале обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Карацев и Берреттини прежде в официальных играх не пересекались.

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