Аслан Карацев пробил сербскую стенку
Он впервые в карьере обыграл Новака Джоковича.
Он впервые в карьере обыграл Новака Джоковича.
Аслан Карацев одержал самую, пожалуй, громкую победу в своей карьере. В субботу российский теннисист обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Блеска успеху Карацева придают как минимум два обстоятельства.
У Аслана Карацева и Новака Джоковича предельно короткая история взаимоотношений. Они встречались лишь однажды, на Australian Open этого года. И в тот раз серб победил. Для Джоковича эта была просто еще одна победа. Для Карацева, на тот момент, видимо, самый запоминающийся матч в карьере. Ведь россиянин еще в позапрошлом году безнадежно тонувший в третьей сотне рейтинга, в этом сезоне вдруг выстрелил. В Австралии, где состоялся его дебют в основной сетке турниров Большого шлема, он дошел до полуфинала. Само по себе это было мегасенсацией. Но никак нельзя сказать, что Карацев готов был довольствоваться только попадание в топ-4. Ему, конечно, хотелось большего (а кому бы не хотелось?), но в тот раз не сложилось.
Шанс еще раз попытать счастья в противостоянии с первым номером рейтинга ATP Аслану Карацеву представился на проходящем в Белграде турнире с призовым фондом Serbia Open, где он получил третий номер посева. Правда представить себе, что победа на этом чемпионате, достанется
Сербский и российский теннисисты уверенно прошли путь до полуфинала. И вот тут случилось самое интересное.
Например, травмами. Это очень удобно. Дескать, конечно, результат неожиданный, но во много случайный. Однако назвать таковым исход противостояния Карацева и Джоковича при всем желании непросто. Джокович сейчас, что называется в порядке.
Больше того он давил так, как умеет, может, только он. Когда Джокович устраивает на корте такой ураган как в субботу, абсолютное большинство его соперников просто с него сдувает. Но Карацев стоял. Несокрушимый, как горы Кавказа. У серба за матч было 28
За этими цифрами стоит очевидный факт — Аслан Карацев в самые трудные моменты матча находил в себе силы собраться и продолжать попытки обыграть в теннис стену.
Именно так он охарактеризовал ощущения от противостояния с Джоковичем.
С ним нужно играть на 200 процентов от возможного. Стоит расслабиться на секунду, и он быстро нанесет удар. Вот так я и проиграл второй сет.
Но разве это важно, учитывая, что первая и третья партии остались за российским спортсменом, сумевшим выдержать матч, растянувшийся на 3 часа 25 минут. В этом году на турнирах ATP более затяжных игр еще не было.
Теперь Аслану Карацеву, одному из немногих кто может похвастать ничейным счетом в личном противостоянии с Джоковичем, нужно сделать еще один шаг, чтобы записать на свой счет второй титул. В финале он встретится с победителем Маттео Береттини (второй номер посева, 10 ракетка мира)—Даниэль Таро (126 ракетка мира). С Таро Карацев ранее встречался однажды и победил. С Береттини он пока не пересекался.
Арнольд Кабанов