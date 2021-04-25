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12:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Аслан Карацев пробил сербскую стенку

Он впервые в карьере обыграл Новака Джоковича.

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Источник: AP 2020

Аслан Карацев одержал самую, пожалуй, громкую победу в своей карьере. В субботу российский теннисист обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Блеска успеху Карацева придают как минимум два обстоятельства. Во-первых, победа была одержана в Белграде, на грунтовом турнире Serbia Open (призовой фонд €650 тыс.), проходящем в теннисном центре имени Джоковича. Во-вторых, по ходу матча, завершившегося со счетом 7:5, 4:6, 6:4, Карацев отыграл 23 брейк-пойнта. Наконец, сама игра длилась 3 часа 25 минут. Это самый продолжительный матч в 2021 году.

У Аслана Карацева и Новака Джоковича предельно короткая история взаимоотношений. Они встречались лишь однажды, на Australian Open этого года. И в тот раз серб победил. Для Джоковича эта была просто еще одна победа. Для Карацева, на тот момент, видимо, самый запоминающийся матч в карьере. Ведь россиянин еще в позапрошлом году безнадежно тонувший в третьей сотне рейтинга, в этом сезоне вдруг выстрелил. В Австралии, где состоялся его дебют в основной сетке турниров Большого шлема, он дошел до полуфинала. Само по себе это было мегасенсацией. Но никак нельзя сказать, что Карацев готов был довольствоваться только попадание в топ-4. Ему, конечно, хотелось большего (а кому бы не хотелось?), но в тот раз не сложилось.

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Шанс еще раз попытать счастья в противостоянии с первым номером рейтинга ATP Аслану Карацеву представился на проходящем в Белграде турнире с призовым фондом Serbia Open, где он получил третий номер посева. Правда представить себе, что победа на этом чемпионате, достанется кому-то помимо Новака Джоковича, посев, естественно, возглавившего, было очень непросто. Да, тот же Карацев (она попал в одну половину сетки с первой ракеткой мира) после австралийского взрыва в развитии не остановился, в конце марта выиграл первый в карьере турнир ATP (в Дубае). Но Джокович — это Джокович. А Джокович играющий дома, в теннисном центре имени себя — Джокович втройне.

Сербский и российский теннисисты уверенно прошли путь до полуфинала. И вот тут случилось самое интересное.

Вообще, когда случаются непредсказуемые осечки признанных грандов, всегда есть соблазн быстро объяснить их какими-то досадными недоразумениями.

Например, травмами. Это очень удобно. Дескать, конечно, результат неожиданный, но во много случайный. Однако назвать таковым исход противостояния Карацева и Джоковича при всем желании непросто. Джокович сейчас, что называется в порядке. Как-то же он стал в девятый уже раз чемпионом Australian Open. Серб не проявлял никаких признаков нездоровья ни по ходу турнира вообще, ни по ходу матча с Карацевым в частности.

Больше того он давил так, как умеет, может, только он. Когда Джокович устраивает на корте такой ураган как в субботу, абсолютное большинство его соперников просто с него сдувает. Но Карацев стоял. Несокрушимый, как горы Кавказа. У серба за матч было 28 брейк-пойнтов. 23 из них Карацев отыграл. У россиянина этих брейк-пойнтов было 16. И 10 из них он взял.

Новак Джокович после поражения от Аслана Карацева | Источник: AP 2020

За этими цифрами стоит очевидный факт — Аслан Карацев в самые трудные моменты матча находил в себе силы собраться и продолжать попытки обыграть в теннис стену.

Именно так он охарактеризовал ощущения от противостояния с Джоковичем.

С ним нужно играть на 200 процентов от возможного. Стоит расслабиться на секунду, и он быстро нанесет удар. Вот так я и проиграл второй сет.
Аслан Карацев
российский теннисист

Но разве это важно, учитывая, что первая и третья партии остались за российским спортсменом, сумевшим выдержать матч, растянувшийся на 3 часа 25 минут. В этом году на турнирах ATP более затяжных игр еще не было.

Теперь Аслану Карацеву, одному из немногих кто может похвастать ничейным счетом в личном противостоянии с Джоковичем, нужно сделать еще один шаг, чтобы записать на свой счет второй титул. В финале он встретится с победителем Маттео Береттини (второй номер посева, 10 ракетка мира)—Даниэль Таро (126 ракетка мира). С Таро Карацев ранее встречался однажды и победил. С Береттини он пока не пересекался.

Арнольд Кабанов

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