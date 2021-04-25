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21:16 (мск), источник: ТАСС

Карацев проиграл Берреттини в финале теннисного турнира в Белграде

ТАСС, 25 апреля. Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0) в пользу 25-летнего итальянца, посеянного на турнире под вторым номером. Карацев имел третий номер посева.

Эта победа стала четвертой для представителя Италии на турнирах под эгидой ATP. Берреттини занимает 10-е место в мировом рейтинге, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Карацеву 27 лет, он занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР.

На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — он дошел до полуфинала.

Призовой фонд соревнований составил €650 тыс.

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