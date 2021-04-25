Карацев проиграл Берреттини в финале теннисного турнира в Белграде
ТАСС, 25 апреля. Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.
ТАСС, 25 апреля. Россиянин Аслан Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Белграде.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0) в пользу 25-летнего итальянца, посеянного на турнире под вторым номером. Карацев имел третий номер посева.
Эта победа стала четвертой для представителя Италии на турнирах под эгидой ATP. Берреттини занимает 10-е место в мировом рейтинге, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.
На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — он дошел до полуфинала.
Призовой фонд соревнований составил €650 тыс.