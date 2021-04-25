Надаль обыграл Циципаса, став 12-кратным победителем турнира в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий 3-е место в мировом рейтинге ATP, обыграл грека Стефаноса Циципаса (19-я ракетка мира) в финале турнира в Барселоне.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий 3-е место в мировом рейтинге ATP, обыграл грека Стефаноса Циципаса (19-я ракетка мира) в финале турнира в Барселоне.
Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и завершилась победой испанца со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.
Испанец выиграл турнир в Барселоне в 12-й раз в своей карьере.
Победа в Барселоне позволила Надалю набрать 320 очков (9810), и со следующей недели он обойдет в мировом рейтинге ATP россиянина Даниила Медведева (9700), заняв 2-е место.
ATP. Барселона. Финал. Одиночный разряд
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.