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21:47 (мск), источник: Sport24

Кудерметова в паре с Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле.

В финале Кудерметова и Мертенс встречались с японками Нао Хибино и Макото Ниномию и одержали победу в двух сетах — 6:1, 6:1.

Стоит отметить, что призовой фонд турнира в Стамбул составил более 235 тысяч долларов.

WTA. Парный разряд. Стамбул (Турция)Финал.

Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Нао Хибино / Макото Ниномия (обе Япония) — 6:1, 6:1.

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