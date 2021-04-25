Кудерметова в паре с Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс стала победительницей турнира в Стамбуле.
В финале Кудерметова и Мертенс встречались с японками Нао Хибино и Макото Ниномию и одержали победу в двух сетах — 6:1, 6:1.
Стоит отметить, что призовой фонд турнира в Стамбул составил более 235 тысяч долларов.
WTA. Парный разряд. Стамбул (Турция)Финал.
Вероника Кудерметова (Россия) / Элизе Мертенс (Бельгия) — Нао Хибино / Макото Ниномия (обе Япония) — 6:1, 6:1.
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