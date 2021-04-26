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12:24 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-м месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка добралась до финала турнира в немецком Штутгарте и теперь в ее активе 5205 очков.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко находится на 15-й позиции в рейтинге WTA, имея 3526 очков. Александра Саснович занимает 92-е место, набрав 878 баллов. У Ольги Говорцовой 579 очков и 142-я позиция.

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Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 9655 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 7800,

3. Симона Халеп (Румыния) — 7050,

4. София Кенин (США) — 5915,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5835,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,

7. Арина Соболенко (Беларусь) — 5205,

8. Серена Уильямс (США) — 4850,

9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,

10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4405.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов поднялся на 76-е место (950 очков), Илья Ивашко находится на 107-й позиции (736), Владимир Игнатик — на 341-й строке (136). На этой неделе Егор Герасимов и Илья Ивашко выступят на турнире в немецком Мюнхене.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11963,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9810,

3. Даниил Медведев (Россия) — 9700,

4. Доминик Тим (Австрия) — 8365,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 7980,

6. Александр Зверев (Германия) — 6125,

7. Андрей Рублев (Россия) — 6000,

8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3765,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3568.

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