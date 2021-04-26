Арина Соболенко осталась на 7-м месте в рейтинге WTA
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-м месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на 7-м месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка добралась до финала турнира в немецком Штутгарте и теперь в ее активе 5205 очков.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9655 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7800,
3. Симона Халеп (Румыния) — 7050,
4. София Кенин (США) — 5915,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5835,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 5265,
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 5205,
8. Серена Уильямс (США) — 4850,
9. Каролина Плишкова (Чехия) — 4660,
10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4405.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11963,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9810,
3. Даниил Медведев (Россия) — 9700,
4. Доминик Тим (Австрия) — 8365,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 7980,
6. Александр Зверев (Германия) — 6125,
7. Андрей Рублев (Россия) — 6000,
8. Роджер Федерер (Швейцария) — 5875,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3765,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3568.