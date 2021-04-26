Надаль сместил Медведева со второй строчки мирового рейтинга

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Надаль в воскресенье, 26 апреля, в финале турнира в Барселоне обыграл грека Стефаноса Циципаса и взял титул. Медведев в середине апреля сдал положительный тест на коронавирус и пока не участвует в турнирах.

С 28-й на 27-ю позицию в рейтинге ATP переместился Аслан Карацев. 24 апреля россиянин сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде, а затем в решающем матче уступил итальянцу Маттео Берретини.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.