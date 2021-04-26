Тарпищев назвал причину отказа теннисиста Карацева от участия в турнире в Мюнхене

Ранее стало известно, что Карацев снялся с турнира в Германии, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.
«Аслану надо взять паузу и пропустить турнир, мы поговорили с его тренером, они приняли такое решение, — сказал Тарпищев. — Понятно, что он на эмоциональном и игровом подъеме, у него идет игра, но надо отдохнуть. Если он будет играть с перегрузками, то больше потеряет, чем приобретет. Впереди важные турниры — “Ролан Гаррос” и Олимпиада».
В воскресенье Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира в Белграде. В полуфинале россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.