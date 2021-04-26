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14:37 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев назвал причину отказа теннисиста Карацева от участия в турнире в Мюнхене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Аслан Карацев принял решение не выступать на турнире в Мюнхене, чтобы немного отдохнуть. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Карацев снялся с турнира в Германии, который пройдет с 26 апреля по 2 мая.

«Аслану надо взять паузу и пропустить турнир, мы поговорили с его тренером, они приняли такое решение, — сказал Тарпищев. — Понятно, что он на эмоциональном и игровом подъеме, у него идет игра, но надо отдохнуть. Если он будет играть с перегрузками, то больше потеряет, чем приобретет. Впереди важные турниры — “Ролан Гаррос” и Олимпиада».

В воскресенье Карацев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в финале турнира в Белграде. В полуфинале россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

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