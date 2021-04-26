Тарпищев назвал причину отказа теннисиста Карацева от участия в турнире в Мюнхене

«Аслану надо взять паузу и пропустить турнир, мы поговорили с его тренером, они приняли такое решение, — сказал Тарпищев. — Понятно, что он на эмоциональном и игровом подъеме, у него идет игра, но надо отдохнуть. Если он будет играть с перегрузками, то больше потеряет, чем приобретет. Впереди важные турниры — “Ролан Гаррос” и Олимпиада».