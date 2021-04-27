На Уимблдоне отменят традиционный выходной день
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter.
В настоящее время Уимблдон является единственным турниром Большого шлема, на котором есть день отдыха — воскресенье на первой неделе.
Как отмечается в сообщается в сообщении, нововведение начнет действовать с 2022 года, в турнире будет 14 игровых дней.
В 2020 году Уимблдон был отменен