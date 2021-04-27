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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На Уимблдоне отменят традиционный выходной день

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира решили отказаться от выходного дня в середине турнира, сообщается на странице соревнований в Twitter.

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В настоящее время Уимблдон является единственным турниром Большого шлема, на котором есть день отдыха — воскресенье на первой неделе.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечается в сообщается в сообщении, нововведение начнет действовать с 2022 года, в турнире будет 14 игровых дней.

В 2020 году Уимблдон был отменен из-за коронавируса, в 2021-м турнир пройдет 28 июня — 11 июля.

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