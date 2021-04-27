Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Факел
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Чайка
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
47
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Б
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
31
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
27.04
Реал
Челси
11
Все события
Фоторепортажи
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
19«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
27 апреля, источник: БЕЛТА

Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых грунтовых кортах Мадрида стартовал квалификационный этап турнира категории WTA 1000, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, встречалась в первом раунде с испанкой Джессикой Бузас Манейро, у которой 640-я позиция, и победила в трехсетовом поединке — 7:5, 4:6, 6:1.

Завтра в решающем матче за выход в основную сетку соперницей белоруски будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (59-й номер мирового рейтинга).

Турнир в испанской столице завершится 8 мая.

Гороскоп на май 2020
В США грузовик столкнулся с рыбой, упавшей с неба (Видео)
«Челси» забил после образцовой атаки, «Реал» снова спас Бензема
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
«В конце 90-х пошел на риск». Как разбогател владелец «Спартака»
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Худобин черенком клюшки отбил шайбу, летевшую в девятку: видео
Неймар сообщил, что почти договорился с ПСЖ
Тренер юниорской сборной РФ похвалил команду после поражения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь