Саснович победила на старте квалификации теннисного турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, встречалась в первом раунде с испанкой Джессикой Бузас Манейро, у которой 640-я позиция, и победила в трехсетовом поединке — 7:5, 4:6, 6:1.