Кудерметова обыграла Веснину на старте турнира в Мадриде и вышла на Бертенс
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Мадриде. На старте турнира Кудерметова, 28-я ракетка мира, обыграла соотечественницу Елену Веснину.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Мадриде. На старте турнира Кудерметова, 28-я ракетка мира, обыграла соотечественницу Елену Веснину.
Встреча между соперницами продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой Кудерметовой в двух сетах — 6:1, 6:4.
Во втором круге турнира в Мадриде Вероника сыграет с голландкой Кики Бертенс, 7-й сеяной.
WTA. Мадрид (Испания)
1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4.