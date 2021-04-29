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16:40 (мск), источник: Sport24

Кудерметова обыграла Веснину на старте турнира в Мадриде и вышла на Бертенс

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Мадриде. На старте турнира Кудерметова, 28-я ракетка мира, обыграла соотечественницу Елену Веснину.

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Встреча между соперницами продолжалась 1 час 18 минут и завершилась победой Кудерметовой в двух сетах — 6:1, 6:4.

Во втором круге турнира в Мадриде Вероника сыграет с голландкой Кики Бертенс, 7-й сеяной.

WTA. Мадрид (Испания)

1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Елена Веснина (Россия) — 6:1, 6:4.

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