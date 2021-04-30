Арина Соболенко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мадриде

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, уверенно обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву, у которой 114-я позиция, — 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с победительницей матча между еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной (37-й номер мирового рейтинга) и румынкой Ириной Бегу (75-й номер мирового рейтинга).

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (15) сегодня сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой (32).

Еще одна белоруска Александра Саснович (92) не смогла пробиться в основную сетку этих соревнований, уступив во втором квалификационном раунде немецкой теннисистке Лауре Зигемунд (59) — 6:4, 1:6, 0:6.

Турнир на открытых грунтовых кортах испанской столицы завершится 8 мая.