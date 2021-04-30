Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде, победив с восьмого матчбола

В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу.



Для победы россиянке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Касаткиной. Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту.



Касаткина выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Дарья не использовала шесть матчболов в восьмом гейме, ещё один — в 12-м гейме, и с восьмой попытки выиграла уже на тай-брейке. Её соперница Бегу четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов.



В матче второго круга Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко, победившей россиянку Веру Звонарёву со счётом 6:1, 6:2 в матче первого круга.



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.