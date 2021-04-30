Павлюченкова обыграла Киз на старте турнира в Мадриде
Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Мадриде. В 1-м круге российская теннисистка обыграла Мэдисон Киз из США.
Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Мадриде. В 1-м круге российская теннисистка обыграла Мэдисон Киз из США.
В первом сете американка смогла взять 5 геймов и лишь два во втором. Итоговый результат 7:5, 6:2 в пользу Павлюченковой. Матч длился 1 час 29 минут.
Во 2-м круге Анастасия Павлюченкова сыграет против победительницы пары Каролина Плишкова — Кори Гауфф. Соперница определится 30 апреля.
Мадрид-2021, Испания. 1-й круг. (ж)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэдисон Киз (США) 7:5, 6:2.