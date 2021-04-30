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17:41 (мск), источник: Sport24

Павлюченкова обыграла Киз на старте турнира в Мадриде

Анастасия Павлюченкова стартовала с победы на турнире в Мадриде. В 1-м круге российская теннисистка обыграла Мэдисон Киз из США.

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Источник: AP 2021

В первом сете американка смогла взять 5 геймов и лишь два во втором. Итоговый результат 7:5, 6:2 в пользу Павлюченковой. Матч длился 1 час 29 минут.

Во 2-м круге Анастасия Павлюченкова сыграет против победительницы пары Каролина Плишкова — Кори Гауфф. Соперница определится 30 апреля.

Мадрид-2021, Испания. 1-й круг. (ж)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мэдисон Киз (США) 7:5, 6:2.

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