Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Мюнхене

Сегодня в четвертьфинальном поединке белорус победил шестую ракетку планеты представителя Германии Александра Зверева — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут. Следующим соперником Ильи Ивашко будет еще один немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (44).

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) — 6:1, 6:2, а затем переиграл американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. В основную сетку этих соревнований белорус пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.