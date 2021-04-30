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18:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко вышел в полуфинал теннисного турнира в Мюнхене

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (107-й номер мирового рейтинга) пробился в полуфинал турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинальном поединке белорус победил шестую ракетку планеты представителя Германии Александра Зверева — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 35 минут. Следующим соперником Ильи Ивашко будет еще один немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (44).

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) — 6:1, 6:2, а затем переиграл американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. В основную сетку этих соревнований белорус пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.

Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая.

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