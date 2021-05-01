Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене

В финальном поединке соперником немца будет победитель второго полуфинального матча, в котором норвежец Каспер Рууд (24) играет с грузином Николозом Басилашвили (35).

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) — 6:1, 6:2, затем переиграл американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:2, а в четвертьфинале сенсационно выиграл у шестой ракетки планеты Александра Зверева из Германии — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. В основную сетку этих соревнований белорус пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.