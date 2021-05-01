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1 мая, источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (107-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в финал турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В сегодняшнем полуфинале Илья Ивашко проиграл в двух партиях немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу (44) — 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час 20 мин.

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В финальном поединке соперником немца будет победитель второго полуфинального матча, в котором норвежец Каспер Рууд (24) играет с грузином Николозом Басилашвили (35).

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) — 6:1, 6:2, затем переиграл американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:2, а в четвертьфинале сенсационно выиграл у шестой ракетки планеты Александра Зверева из Германии — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. В основную сетку этих соревнований белорус пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса.

Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая.

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