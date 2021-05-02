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2 мая, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в матче второго раунда белоруска обыграла в двух сетах российскую теннисистку Дарью Касаткину (37) — 6:3, 6:3.

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Поединок длился 1 час 20 минут. Теперь в матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с победительницей поединка между экс-первой ракеткой планеты белоруской Викторией Азаренко (15) и американкой Джессикой Пегулой (33).

На старте соревнований Арина Соболенко уверенно обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву (114) — 6:1, 6:2, а Виктория Азаренко одолела в трехсетовом поединке еще одну россиянку Екатерину Александрову (32) — 7:5, 3:6, 6:1.

В первом раунде квалификации мужского турнира в испанской столице белорус Егор Герасимов (76) проиграл итальянскому теннисисту Джанлуке Магеру (91) — 4:6, 3:6.

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