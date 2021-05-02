Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня в матче второго раунда белоруска обыграла в двух сетах российскую теннисистку Дарью Касаткину (37) — 6:3, 6:3.

Читайте также Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде, победив с восьмого матчбола

Поединок длился 1 час 20 минут. Теперь в матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с победительницей поединка между экс-первой ракеткой планеты белоруской Викторией Азаренко (15) и американкой Джессикой Пегулой (33).

На старте соревнований Арина Соболенко уверенно обыграла российскую теннисистку Веру Звонареву (114) — 6:1, 6:2, а Виктория Азаренко одолела в трехсетовом поединке еще одну россиянку Екатерину Александрову (32) — 7:5, 3:6, 6:1.