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2 мая, источник: Vesti.kz

Бублик вытащил первый сет и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на турнире ATP в Мадриде (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: atptour.com

В первом круге ему противостоял Мартон Фучович из Венгрии, занимающий 39-е место в мировом рейтинге. Первый сет вышел непростым, тем не менее он остался за казахстанцем — 7:6 (7:5), а во втором он уже дожал соперника — 6:3.

Игра длилась час и 28 минут. В ее ходе Александр, располагающийся на 43-й строчке в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, тогда как Мартон выполнил только две подачи навылет. Кроме того, казахстанец совершил две двойные ошибки против трех у Фучовича.

Во втором круге Бублик встретится с 14-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым из Канады. Игра пройдет 4 мая.

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