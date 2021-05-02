Бублик вытащил первый сет и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде

В первом круге ему противостоял Мартон Фучович из Венгрии, занимающий 39-е место в мировом рейтинге. Первый сет вышел непростым, тем не менее он остался за казахстанцем — 7:6 (7:5), а во втором он уже дожал соперника — 6:3.

Игра длилась час и 28 минут. В ее ходе Александр, располагающийся на 43-й строчке в рейтинге ATP, сделал восемь эйсов, тогда как Мартон выполнил только две подачи навылет. Кроме того, казахстанец совершил две двойные ошибки против трех у Фучовича.