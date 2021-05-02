Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в неприятный инцидент по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в неприятный инцидент по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.
Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера. От силы удара Демолинер не сдержал крика.
Отметим, что инцидент никак не отразился на итоговом результате. Россиянин и бразилец на