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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в неприятный инцидент по ходу стартового матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) в парном разряде.

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Источник: Reuters

Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера. От силы удара Демолинер не сдержал крика.

Отметим, что инцидент никак не отразился на итоговом результате. Россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс — Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и вышли в следующий раунд, где сыграют с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).

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