Даниил Медведев случайно попал мячом в голову своего напарника на турнире в Мадриде

Выполняя подачу, Медведев угодил прямо в голову своего напарника бразильца Марсело Демолинера. От силы удара Демолинер не сдержал крика.

Отметим, что инцидент никак не отразился на итоговом результате. Россиянин и бразилец на тай-брейке обыграли дуэт из Великобритании Даниэль Эванс — Нил Скупски со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и вышли в следующий раунд, где сыграют с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды)/ Лукаш Кубот (Польша) — Петрос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).