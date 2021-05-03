Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов
ТАСС, 3 мая. Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 3 мая. Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации
Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов — на 23-й, Аслан Карацев — на 27-й.
Лидирует в рейтинге
Рейтинг ATP от 3 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 810;.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 700;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 365;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 910;.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 125;.
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 000;.
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875;.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 765;.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 493…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 087.