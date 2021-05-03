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09:49 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 3 мая. Россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: AFP 2021

Россиянин Андрей Рублев остался на седьмой позиции, Карен Хачанов — на 23-й, Аслан Карацев — на 27-й.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг ATP от 3 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 810;.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 700;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 365;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 910;.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6 125;.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 000;.

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 875;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 765;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 493…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2 280…

27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 087.

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