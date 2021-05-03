Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:15
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
12«Зенит» — чемпион!
09:52 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина уступила в сложнейшем матче теннисного турнира WTA в Мадриде

Она билась за выход в 1/8 финала.

Наверх
Источник: AP 2021

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в 1/8 финала турнира серии WTA в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее турнирный путь прервала бельгийка Элиза Мертенс.

Матч 1/16 финала получился напряженным и сложным для обеих спортсменок. Мертенс оказалась сильнее в двух сетах. Итоговый счет составил 6:7, 5:7.

Рыбакина по ходу встречи пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» первым в истории выиграл РПЛ три раза подряд
Конте выиграл четвертое скудетто в карьере
Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Мазепин отреагировал на 19-е место на Гран-при Португалии
Лионель Месси забил 50-й гол в карьере со штрафного
Совета директоров «Спартака» пополнили два новых члена
Игроки «Монако» и «Лиона» устроили массовую драку после матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь