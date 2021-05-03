Елена Рыбакина уступила в сложнейшем матче теннисного турнира WTA в Мадриде
Она билась за выход в 1/8 финала.
Она билась за выход в 1/8 финала.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в 1/8 финала турнира серии WTA в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее турнирный путь прервала бельгийка Элиза Мертенс.
Матч 1/16 финала получился напряженным и сложным для обеих спортсменок. Мертенс оказалась сильнее в двух сетах. Итоговый счет составил 6:7, 5:7.
Рыбакина по ходу встречи пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять