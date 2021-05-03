Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию
ТАСС, 3 мая. Занимающий третье место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 3 мая. Занимающий третье место в рейтинге Ассоциации
13 апреля тест на коронавирусную инфекцию Медведева дал положительный результат. В связи с заболеванием россиянин был вынужден пропустить турнир серии «Мастерс» в
«Я почувствовал симптомы заболевания, было чувство, что очень холодно. Был немного заложен нос, побаливало горло, чувствовал слабость несколько дней. Было тяжело приходить в себя первые
Медведеву 25 лет, он является победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).