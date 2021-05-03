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10:30 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию

ТАСС, 3 мая. Занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. Комментарий спортсмена приводит в Twitter журналист португальской газеты Diario Record Хосе Моргадо.

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13 апреля тест на коронавирусную инфекцию Медведева дал положительный результат. В связи с заболеванием россиянин был вынужден пропустить турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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«Я почувствовал симптомы заболевания, было чувство, что очень холодно. Был немного заложен нос, побаливало горло, чувствовал слабость несколько дней. Было тяжело приходить в себя первые четыре-пять дней, особенно после того, как пролежал в кровати 10 дней, — сказал Медведев. — Сейчас все хорошо, и я рад, что могу вновь тренироваться».

В воскресенье Медведев принял участие в первом матче после выздоровления на турнире ATP в Мадриде. В первом круге парного турнира российский спортсмен и бразилец Марсело Демолинер победили представителей Великобритании Дэниеля Эванса и Нила Скупски со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
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Медведеву 25 лет, он является победителем 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021).

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