Даниил Медведев рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию

«Я почувствовал симптомы заболевания, было чувство, что очень холодно. Был немного заложен нос, побаливало горло, чувствовал слабость несколько дней. Было тяжело приходить в себя первые четыре-пять дней, особенно после того, как пролежал в кровати 10 дней, — сказал Медведев. — Сейчас все хорошо, и я рад, что могу вновь тренироваться».