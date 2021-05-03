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13:54 (мск), источник: ТАСС

Карацев вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

ТАСС, 3 мая. Россиянин Аслан Карацев обыграл француза Уго Умбера в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу 27-летнего Карацева. Во втором круге россиянин сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, посеянным на турнире под седьмым номером.

Карацев занимает 27-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии 2021 года — он дошел до полуфинала.

Умберу 22 года, он занимает 32-е место в рейтинге, на счету француза два титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании в 2019 году.

Турнир в Мадриде проводится на грунте и завершится 9 мая. Призовой фонд составляет €2,6 млн.

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