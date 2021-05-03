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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все бесит»: Медведев высказался об игре на грунте перед «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал трудности в игре на грунте и рассказал о целях на ближайшие полтора месяца.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Я не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Играя на грунте, мне кажется, что мои удары, перемещения и физическое состояние не подходят для этого покрытия. <…> В первую неделю грунтового сезона я ненавижу все вокруг себя, меня раздражает нахождение на корте, что нехарактерно для меня. Потом я привыкаю, мои результаты улучшаются. Меня сильно мотивирует мысль о том, что я могу выигрывать матчи», — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в Мадриде.

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Третья ракетка мира ни разу в карьере не сумел выиграть матч в основной сетке «Ролан Гаррос».

«Моя цель на этот грунтовый сезон — выиграть хотя бы по одному матчу на турнирах в Риме и Мадриде, а также на «Ролан Гаррос», — добавил российский теннисист.

Турнир в Мадриде завершится 9 мая, Рим примет соревнования 10—16 мая. «Ролан Гаррос» пройдет с 31 мая по 13 июня.

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