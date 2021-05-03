«Все бесит»: Медведев высказался об игре на грунте перед «Ролан Гаррос»

«Я не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Играя на грунте, мне кажется, что мои удары, перемещения и физическое состояние не подходят для этого покрытия. <…> В первую неделю грунтового сезона я ненавижу все вокруг себя, меня раздражает нахождение на корте, что нехарактерно для меня. Потом я привыкаю, мои результаты улучшаются. Меня сильно мотивирует мысль о том, что я могу выигрывать матчи», — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в Мадриде.