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15:32 (мск), источник: ТАСС

Хачанов проиграл в первом круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

ТАСС, 4 мая. Россиянин Карен Хачанов проиграл японцу Кэю Нисикори в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась победой 31-летнего японца — 6:7 (8:6), 6:2, 6:2.

Хачанову 24 года, он занимает 23-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров ассоциации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Нисикори располагается на 43-й строчке рейтинга. Он является бронзовым призером олимпиады 2016 года и финалистом Открытого чемпионата США 2014 года. В активе японца 12 побед на турнирах ATP.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 («Мастерс»), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.

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