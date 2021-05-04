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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Бублик вышел в третий круг турнира АТР в Мадриде

В 1/16 он переиграл канадца Дениса Шаповалова.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира АТР в Мадриде, который проходит на грунте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана в рамках 1/16 встречался с канадцем Денисом Шаповаловым, которого обыграл в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:4. Матч продлился два часа и 22 минуты. Бублик выполнил десять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три из 14 брейк-пойнтов.

В третьем круге Бублик сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия).

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