Александр Бублик вышел в третий круг турнира АТР в Мадриде

Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира АТР в Мадриде, который проходит на грунте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая ракетка Казахстана в рамках 1/16 встречался с канадцем Денисом Шаповаловым, которого обыграл в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:4. Матч продлился два часа и 22 минуты. Бублик выполнил десять эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три из 14 брейк-пойнтов.