Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Мадриде

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белорусская теннисистка обыграла американку Джессику Пегулу (33-й номер мирового рейтинге) — 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты. В 1/16 финала американка должна была встретиться с Викторией Азаренко (15), но белоруска не смогла выйти на корт из-за травмы и снялась с турнира. В четвертьфинале сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (16).