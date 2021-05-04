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18:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белорусская теннисистка обыграла американку Джессику Пегулу (33-й номер мирового рейтинге) — 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 53 минуты. В 1/16 финала американка должна была встретиться с Викторией Азаренко (15), но белоруска не смогла выйти на корт из-за травмы и снялась с турнира. В четвертьфинале сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (16).

На старте состязаний в испанской столице Арина Соболенко победила российскую теннисистку Веру Звонареву (114) — 6:1, 6:2, а затем взяла верх над еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной (37) — 6:3, 6:3. Виктория Азаренко в 1/32 финала одолела российскую теннисистку Екатерину Александрову (32) — 7:5, 3:6, 6:1.

Турнир Mutua Madrid Open завершится 8 мая.

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