Павлюченкова обыграла финалистку Australian Open Брэди в третьем круге турнира в Мадриде

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу 29-летней Павлюченковой. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между 16-й сеяной Марией Саккари из Греции и чешкой Каролиной Муховой.

Павлюченкова занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Брэди занимает 14-е место в мировом рейтинге и была посеяна на турнире в Мадриде под 11-м номером. В активе 26-летней американки одна победа на турнирах WTA. В нынешнем сезоне она дошла до финала Australian Open, в котором уступила японке Наоми Осаке.