«С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой!» Как из Марии Шараповой хотели сделать левшу

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Мы уже рассказывали, что в мире тенниса природный правша или левша не всегда играет своей ведущей рукой. Так, например, Надаль ест и пишет правой рукой, но для тенниса он самый гениальный левша. А вот россиянка Мария Шарапова, наоборот, в жизни некоторые вещи делает левой рукой, но ракетку всю карьеру держала в правой. Впрочем, был момент в её жизни, когда она могла поменять рабочую руку. Расскажем, как из Марии Шараповой пытались сделать левшу и почему это не получилось.

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Когда Мария Шарапова ещё занималась в знаменитой академии Боллетьери, расположенной во Флориде, отец будущей чемпионки Юрий убедил себя в том, что его дочь по природе левша и должна была играть в теннис именно левой рукой. «С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой! — говорил он Марии. — Тебе надо стать левшой. И у нас есть пока ещё время всё исправить. Вопрос только в желании». Как пишет Шарапова в своей автобиографии, посещая Сочи, её отец даже специально разыскал её первого тренера Юрия Юдкина и задал ему прямой вопрос: «Как ты мог это пропустить? Разве ты не видел, что у неё левая рука рабочая?» «Когда она появилась на корте, то била мяч правой рукой. Значит, рабочая у неё была правая. Никто не знает пятилетнюю девочку лучше, чем она сама», — защищался Юдкин. Но Юрия Шарапова было не остановить.

Отец юной теннисистки обратился к тогдашнему тренеру Марии Роберту Лэнсдорпу с предложением поменять ей рабочую руку. Наставник не стал возражать: «Ты, Мария, действительно могла бить левой рукой. — Много лет спустя рассказал Марии её тренер о разговоре с Юрием Шараповым. — Твоя способность наносить форхенд левой рукой делает твой двуручный бэкхенд правши очень естественным. У людей редко обе руки бывают рабочими. Чтобы добиться этого, надо много тренироваться. А у тебя так было с первого дня, когда я тебя увидел. Поэтому я ответил твоему отцу: “А почему бы не попробовать?”» Всё своё свободное время Юрий Шарапов проводил, наблюдая за игрой Моники Селеш и Ян-Майкла Гэмбилла. Он хотел, чтобы Мария играла как они, совершая удары двумя руками с обеих сторон.

По словам Шараповой, сначала она играла как чистая левша — форхенд наносился рабочей левой рукой, а бэкхенд — двумя руками справа. А когда стало понятно, что ей не хватало силы рук, Мария перешла на удары двумя руками из всех позиций, так же, как играли Селеш и Гэмбилл. Все были довольны. Кроме Ника Боллетьери.

Он считал, что тренеры академия потратили очень много времени на форхенд, который Шарапова наносила правой рукой и на бэкхенд, который она выполняла двумя руками, а теперь нужно было начинать всё сначала. К тому же и сама Мария окончательно запуталась. «Перепуталось всё не голове. Запуталось моё тело. Юг стал севером, а перед — задом. Руки и ноги, ступни и кисти рук — я не знала, что с ними делать». Так продолжалось три или четыре месяца — в это время Юрий Шарапов записывал тренировки Марии, а потом без конца изучал их. Для 12-летней девочки приближался момент выбора. «Как бы выглядела моя жизнь, если бы я была левшой? Может быть, хуже, а может быть, лучше. Маккинрой, Коннорс, Лэйвер — все они левши. Мне надо было принимать решение».

Однажды Ник Боллетьери не выдержал и заявил: «Послушайте! Правша или левша — Марию ждёт оглушительный успех. Но вам надо на чём-то остановиться. Иначе она будет середнячком, играя в обеих ипостасях, и ничего не добьётся ни как левша, ни как правша». Мария не знала, что сказать, на неё свалился груз ответственности за решение, к которому она была не готова. «Я была опустошена. Мне было всего двенадцать лет, и я должна была сделать выбор, который мог повлиять на всё моё будущее. Я просто плакала, когда пришла домой». Юрий Шарапов всерьёз испугался, что этот эксперимент со сменой руки мог довести его дочь до нервного срыва. Все понимали, что пора с этим заканчивать. В конце концов, решение было принято. Но кто его принял? Мария Шарапова считает, что она, а её отец уверен, что это был знак судьбы.

«Я проводила день за днём, обдумывая, принимая решение, а потом изменяя его. Левша или правша? Правша или левша? Быть иль не быть? Папа с мамой приходили на корт и записывали мою игру с разных точек, пытаясь помочь мне обдумать решение со всех сторон. В конце концов, я решила остаться с тем, что я уже знала, остаться такой, какая я есть и какой была всегда. Я правша. Если бы мне было семь, а не двенадцать лет, тогда, может быть, я сделала бы другой выбор. Но если я поменяю руки в возрасте двенадцати лет, то мне действительно придётся начинать всё сначала. И я сказала папе, Нику и Роберту: “Я всегда была правшой. Ей я и останусь”».

Впрочем, Юрий Шарапов, вспоминая эту историю, рассказывает, что дело было вовсе не так. «Как можно было позволить ребёнку принимать такое серьёзное решение?» — говорит отец чемпионки. По его словам, он понимал, что выбор зависит от него, но всё время колебался и откладывал решение. И вот как-то раз совершенно случайно наткнулся на журнал со страничкой гороскопов. Много позже он признался дочери, что после прочтения этой колонки он больше не сомневался, какой рукой должна играть его дочь: «В этом гороскопе было написано, чёрным по белому, клянусь тебе, Мария, это чистая правда, следующее: у первого номера в мире среди женщин будут инициалы М. и Ш., и она будет правшой».

Так будущая российская чемпионка Мария Шарапова осталась теннисной правшой и действительно спустя 6 лет возглавила мировой рейтинг. Однако эти эксперименты со сменой руки всерьёз повлияли на игру Шараповой.

«Прежде всего, мой бэкхенд действительно стал лучше. В старые времена тренер привязывал правую руку молодого баскетболиста у него за спиной для того, чтобы разработать его левую. Нечто похожее произошло и со мной: всё это время, что я играла как левша, помогло мне и улучшило мой бэкхенд. Как говорит Роберт, он стал моим оружием. Слева по линии — это мой любимый удар. Может быть, потому что по природе я (не исключаю) левша, я могу бить этот удар весь день».

Кроме того, в игре Шараповой были моменты, когда она, пытаясь догнать мяч, уходящий в левый от себя угол, на ходу перекладывала ракетку из правой руки в другую и успевала наносить как левша. Но, конечно, далеко не всегда такое решение приносило ей нужный результат. Ещё стоит отметить, что после операции на правом плече в 2008 году у Марии был длительный восстановительный период, и какое-то время она проводила тренировки, держа ракетку в левой руке, пока правая заживала.