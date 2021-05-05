Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира

По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку, обыграв в матче третьего круга американку Джессику Пегула со счётом в двух сетах 6:1, 6:2 и выйдя в четвертьфинал.

Если Соболенко выйдет в финал, она обойдёт представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять. В случае победы на турнире Арина превзойдёт американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвёртую строчку.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит 5 мая с представительницей Бельгии Элизой Мертенс, обыгравшей в трёх сетах Симону Халеп из Румынии.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.