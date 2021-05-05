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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев прервал серию из шести подряд поражений на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Мадриде (Испания), прервав серию из шести подряд поражений на грунте.

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Источник: Reuters

В матче второго круга он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина.

Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Медведев выполнил четыре эйса, совершил три двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с с представителем Чили Кристьяном Гарином, победившим Доминика Кёпфера из Германии со счётом 6:3, 6:4 в матче второго круга.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

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