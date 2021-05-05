Российская теннисистка Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
ТАСС, 5 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Мухову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
ТАСС, 5 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Мухову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) в пользу 29-летней россиянки. В следующем раунде она сыграет с победительницей матча между Ариной Соболенко из Белоруссии и бельгийкой Элизе Мертенс.
Павлюченкова занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.
24-летняя Мухова занимает 20-ю строчку рейтинга, на ее счету две победы в турнирах WTA.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 8 мая, призовой фонд составляет €2,5 млн. В 2020 году турнир не проводился