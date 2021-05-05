Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Сегодня в четвертьфинале седьмая ракетка планеты оказалась сильнее своей напарницы по парным турнирам бельгийской теннисистки Элизе Мертенс (16-й номер мирового рейтинга). Первый сет белоруска выиграла со счетом 6:1, во втором вела 4:0, после чего соперница решила не продолжать встречу. В борьбе за выход в финал Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (41). В другом полуфинале соперницей лидера мирового рейтинга австралийки Эшли Барти будет испанка Паула Бадоса Хиберт, занимающая 62-е место в рейтинге WTA.