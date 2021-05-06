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17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Как твоя жалкая жизнь?» Даниил Медведев устроил перепалку со зрителем в проигранном матче

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча третьего круга турнира в Мадриде с чилийцем Кристьяном Гарином вступил в конфликт со зрителем.

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Источник: Reuters

После того, как Гарин сделал брейк и повёл 3:1 в решающем сете, Медведев подошёл к трибунам и стал ругаться с двумя зрителями, по-русски сказав «закрой рот».

Также он обратился к зрителю с вопросом «Как твоя жалкая жизнь?».

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Медведеву дали предупреждение, но ему не понравилось объяснение судьи, за что именно он его получил. Судья сказал, что не знал, что зрители мешали Медведеву. Тот ответил: «Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2 часа 14 минут на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо».

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Медведев сказал: «Надеюсь, у них нет денег на следующий матч. Готов поспорить, у них нет денег».

В итоге Медведев проиграл матч со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.

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