«Как твоя жалкая жизнь?» Даниил Медведев устроил перепалку со зрителем в проигранном матче

После того, как Гарин сделал брейк и повёл 3:1 в решающем сете, Медведев подошёл к трибунам и стал ругаться с двумя зрителями, по-русски сказав «закрой рот».

Медведеву дали предупреждение, но ему не понравилось объяснение судьи, за что именно он его получил. Судья сказал, что не знал, что зрители мешали Медведеву. Тот ответил: «Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2 часа 14 минут на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо».