Арина Соболенко вышла в финал турнира в Мадриде

В полуфинале Арина Соболенко встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (41-й номер рейтинга WTA) и уверенно выиграла в двух сетах — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут. В решающем поединке 8 мая соперницей белоруски будет первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти. Недавно они встречались в финале турнира в немецком Штутгарте и тогда успех был на стороне австралийской теннисистки.