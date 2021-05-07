Александра Саснович проиграла в ¼ финала теннисного турнира в Сен-Мало

Сегодня в поединке за выход в полуфинал белоруска уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (84) — 1:6, 0:6. Встреча длилась всего 55 минут.

В борьбе за попадание в финал соперницей Виктории Голубич будет победительница встречи между представительницей Испании Аленой Большовой (105) и французской теннисисткой Хармони Тан (157).

В первом круге этих соревнований Александра Саснович победила французскую теннисистку Тессу Андрианяфитримо (257) — 7:5, 0:6, 7:5, а затем обыграла словенку Тамару Зиданшек (80) — 7:6 (7:3), 6:3.

В парном разряде Александра Саснович и датчанка Клара Таусон вышли в четвертьфинал, победив китайско-нидерландский дуэт Ван Сю / Аранча Рус — 6:3, 6:3. В борьбе за выход в полуфинал белорусско-датская пара сыграет с американским тандемом Кристиан Кейтлин / Сабрина Сантамария.