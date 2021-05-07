Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ротор
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Эльче
Хоккей. НХЛ
8.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
8.05
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
8.05
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
8.05
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
8.05
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.05
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
36
Все события
Фоторепортажи
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская теннисистка назвала минусы жизни в США

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала минусы жизни в США. Ее слова приводит Sports.ru.

Наверх
Источник: AP 2021

«Мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу», — заявила 29-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не нравится Нью-Йорк, так на Манхэттене постоянно плохо пахнет, много мусора и бездомных, из-за чего там невозможно носить новую обувь.

Павлюченкова — победительница 17 турниров WTA, из которых 12 — в одиночном разряде. На ее счету также три победы на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

28 апреля двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала об опасности тренерской работы в США. По словам российской спортсменки, за океаном специалиста легко могут посадить, уволить, либо наложить штрафы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Канада - чемпион. РФ даже с огромными талантами снова без золота
«Хотел меня подставить». Как Месси поругался с экс-главой клуба
Шлеменко выиграл на турнире во Владивостоке
Мейвезер и блогер устроили потасовку
Гончаренко обыграет ЦСКА: ставим на РПЛ с топ-коэффициентами
Вратарь «Краснодара» заинтересовал клуб АПЛ
«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь