Российская теннисистка назвала минусы жизни в США
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала минусы жизни в США. Ее слова приводит Sports.ru.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала минусы жизни в США. Ее слова приводит Sports.ru.
«Мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу», — заявила 29-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не нравится
28 апреля двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала об опасности тренерской работы в США. По словам российской спортсменки, за океаном специалиста легко могут посадить, уволить, либо наложить штрафы.