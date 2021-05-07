Российская теннисистка назвала минусы жизни в США

«Мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу», — заявила 29-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не нравится Нью-Йорк, так на Манхэттене постоянно плохо пахнет, много мусора и бездомных, из-за чего там невозможно носить новую обувь.