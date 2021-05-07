Зверев обыграл Надаля на турнире в Мадриде
ТАСС, 7 мая. Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации
ТАСС, 7 мая. Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Шестой номер рейтинга ATP Зверев обыграл вторую ракетку мира Надаля в третий раз подряд.
Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 («Мастерс»), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.