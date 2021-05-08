Говорцова и Лапко завершили выступления на теннисных турнирах в США

Ольга Говорцова (142-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале соревнований в Чарльстоне (призовой фонд — $100 тыс.) уступила в затяжном трехсетовом поединке британке Хэрриет Дарт (150) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 13 минут. В четвертьфинальном матче парного разряда Ольга Говорцова и мексиканка Рената Сарасуа проиграли японскому тандему Мию Като / Эри Ходзуми — 3:6, 3:6.

В ¼ финала состязаний в городе Нейплс (призовой фонд — $25 тыс.) белоруска Вера Лапко (333) проиграла в двух партиях мексиканке Фернанде Контрерас-Гомес (458) — 1:6, 4:6. В парном разряде Вера Лапко и чешка Джесика Малечкова уступили американо-норвежскому тандему Кэтрин Харрисон / Ульрикке Эйкери — 4:6, 4:6.

Лучшая белорусская теннисистка, седьмая ракетка планеты Арина Соболенко, сегодня встретится с лидером мирового рейтинга австралийкой Эшли Барти в финале турнира в Мадриде.