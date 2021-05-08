«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
Благодаря титулу на престижном турнире в Мадриде, Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на 4-е место рейтинга WTA. Познакомившись с забавными историями, которые рассказали мама и первый тренер белорусской теннисистки, вы поймёте, что на этом Арина не остановится. Ведь заводной и решительный характер у неё с детства.
Арина родилась в спортивной семье. Её папа Сергей до 19 лет профессионально занимался хоккеем, пока не попал в автомобильную аварию. После этого он выходил на лёд только в любительских матчах. В семейном архиве есть снимок, где Сергей Соболенко стоит вместе с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным на фоне главного трофея НХЛ. Именно отец и отвёл Арину в 6 лет заниматься теннисом. К сожалению, в конце 2019 года Сергей Соболенко умер от скоротечного менингита. Арина до сих пор тяжело переживает эту утрату.
Девочка росла подвижной, неугомонной, заводной. Как пишет в своём «инстаграме» её мама Юлия Соболенко, она вообще не могла уложить дочку спать: «Уложить спать её было невозможно. Арина спала только на ручках. Как только клала её на кровать — сразу рыдать начинала до посинения». Ещё одна забавная зарисовка от Юлии из детства Арины: «Она любила грызть
Видимо, родители решили направить неуёмную энергию дочки в нужное русло. Так она попала в теннис. Первым тренером будущей чемпионки стала Елена Вергеенко — дочь известного футболиста, бывшего тренера национального сборной Беларуси Михаила Вергеенко. Как рассказала Елена в интервью изданию SB.by, Арина сразу же стала выделяться среди других детей в группе не только физическими данными — она была мощнее и быстрее других, — но и своим характером: «Захожу в зал, говорю детям, чтобы построились — начинаем разминку. Смотрю, Арина остальных
В интервью изданию
В итоге, по признанию Вергеенко, она попросила маму Арины найти девочке другого тренера: «Когда Арине было 11 лет, я подошла к её маме и сказала: “Юля, извините, но работать с вашей дочерью больше не могу. Либо она будет делать так, как я говорю, либо пусть уходит”. Были и слёзы, и обиды. Арина Соболенко — это единственный ребёнок, кого я выгнала из своей группы за всё время тренерской работы». Любопытно, что сама теннисистка сейчас помнит о сложных взаимоотношениях с детским тренером, но обиды не держит. Елена рассказала, что спустя годы они тепло пообщались: «После того как Арина покинула группу, лет пять мы не виделись, а затем
Пётр Дубровский