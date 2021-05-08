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22:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко

Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.

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Благодаря титулу на престижном турнире в Мадриде, Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на 4-е место рейтинга WTA. Познакомившись с забавными историями, которые рассказали мама и первый тренер белорусской теннисистки, вы поймёте, что на этом Арина не остановится. Ведь заводной и решительный характер у неё с детства.

Арина родилась в спортивной семье. Её папа Сергей до 19 лет профессионально занимался хоккеем, пока не попал в автомобильную аварию. После этого он выходил на лёд только в любительских матчах. В семейном архиве есть снимок, где Сергей Соболенко стоит вместе с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным на фоне главного трофея НХЛ. Именно отец и отвёл Арину в 6 лет заниматься теннисом. К сожалению, в конце 2019 года Сергей Соболенко умер от скоротечного менингита. Арина до сих пор тяжело переживает эту утрату.

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Девочка росла подвижной, неугомонной, заводной. Как пишет в своём «инстаграме» её мама Юлия Соболенко, она вообще не могла уложить дочку спать: «Уложить спать её было невозможно. Арина спала только на ручках. Как только клала её на кровать — сразу рыдать начинала до посинения». Ещё одна забавная зарисовка от Юлии из детства Арины: «Она любила грызть чупа-чупсы. Мы только и успевали ставить ей новые пломбы. Вот сидим мы всей семьёй и ужинаем, а она грызёт свои карамельки. Я прошу этого не делать, а Арина — ноль внимания. Тогда наш дедушка Володя к ней обращается и говорит: “Если будешь грызть, то будет вот так”. И выплевывает челюсть. Она замерла, растерялась, у неё на лице был испуг, страх. Она не понимала, что делать — то ли плакать, то ли что… Спустя минут 5 после шока, она с холоднокровным лицом откладывает “чупик” и с расстроенным видом уходит. Мы потом неделю все смеялись, а она приходила к дедушке и просила повторить трюк снова и снова».

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Видимо, родители решили направить неуёмную энергию дочки в нужное русло. Так она попала в теннис. Первым тренером будущей чемпионки стала Елена Вергеенко — дочь известного футболиста, бывшего тренера национального сборной Беларуси Михаила Вергеенко. Как рассказала Елена в интервью изданию SB.by, Арина сразу же стала выделяться среди других детей в группе не только физическими данными — она была мощнее и быстрее других, — но и своим характером: «Захожу в зал, говорю детям, чтобы построились — начинаем разминку. Смотрю, Арина остальных ногами-руками растолкала и встала первая. Одна тренировка проходит, вторая… Каждый раз одно и то же: одного оттянет, второго локтем подвинет — и снова первая. Я ей сказала: “Арина, это разминка. Не важно, стоишь ты пятая или десятая — это не имеет абсолютно никакого значения”. На что она ответила: “Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!”».

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В интервью изданию nv-online.info Вергеенко призналась, что Соболенко была единственной ученицей, с которой ей так тяжело приходилось работать: «Мы были как два барана, которые разбегались и бились лбами. Работать вместе было невозможно, хотя Арину я тренировала шесть лет. Один раз выгнала её с тренировки, второй… Я ей делаю замечание — она мне десять слов в ответ. В коллективе это слышали, мне тоже неприятно было. Энергетика, эмоции от неё просто рекой лились. А я шла на работу и думала: это не работа, а какая-то психологическая каторга!» По словам Елены, Соболенко чуть ли не командовала своими родителями: «Я думаю, это она влияла на родителей, а не наоборот. Вот я, например, вижу, что, когда проходит чемпионат Беларуси по теннису, родители многих спортсменов сидят на трибунах, поддерживают своих детей. А Арина своим родителям запретила появляться во Дворце тенниса, я их видела в качестве болельщиков, может быть, только один раз. Так что Арина уже в детском возрасте любила отдавать приказы. Характер у неё такой: как сказала, так и будет».

Источник: Reuters

В итоге, по признанию Вергеенко, она попросила маму Арины найти девочке другого тренера: «Когда Арине было 11 лет, я подошла к её маме и сказала: “Юля, извините, но работать с вашей дочерью больше не могу. Либо она будет делать так, как я говорю, либо пусть уходит”. Были и слёзы, и обиды. Арина Соболенко — это единственный ребёнок, кого я выгнала из своей группы за всё время тренерской работы». Любопытно, что сама теннисистка сейчас помнит о сложных взаимоотношениях с детским тренером, но обиды не держит. Елена рассказала, что спустя годы они тепло пообщались: «После того как Арина покинула группу, лет пять мы не виделись, а затем как-то она зашла во Дворец тенниса с Верой Лапко. Девушки только начали выигрывать первые турниры, я их похвалила. Говорю: “У вас сейчас чудесный шанс, надо только работать”. Поговорили, попрощались уже, и тут Арина возвращается и говорит мне: “Елена Михайловна, знаете, когда у меня родится ребенок, то я приведу его тренироваться только к вам”».

Пётр Дубровский

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