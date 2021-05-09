Берреттини вышел в финал теннисного «Мастерса» в Мадриде
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона евро.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 2,6 миллиона евро.
Берреттини (восьмой номер посева) в полуфинале одержал победу над норвежцем Каспером Руудом — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
В финале итальянец сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (5).